Три объекта обращения с ТКО мощностью более 400 тысяч т построят в Архангельской области

В Архангельской области построят три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью более 400 тысяч тонн обработки в год. Российский экологический оператор и власти региона договорились о совместном участии в проектах. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Подписали с Александром Витальевичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Архангельской области. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. К строительству запланировано три объекта мощностью обработки 400 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 6 млрд рублей. На встрече с губернатором мы обсудили сроки по концессиям и прохождению экспертиз, а также возможность получения до 50% от общего объема капитального гранта на 2022–2024 годы», — сообщил Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

На встрече стороны подчеркнули важность неукоснительного соблюдения сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации по объектам обращения с ТКО в регионе до 1 ноября 2022 года. Подписание концессионных соглашений намечено на август текущего года.