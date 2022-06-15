Три объекта обращения с ТКО мощностью 950 тысяч т появится в Дагестане

В Дагестане построят три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с обработкой 950 тонн в год и утилизацией — 570 тысяч тонн. Российский экологический оператор и власти Дагестана договорились о совместном участии в проектах. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Подписали с Сергеем Алимовичем соглашение, которое позволит расширить взаимодействие по реализации проектов в Дагестане. Оно предполагает создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО на основе концессионных соглашений. В рамках соглашения РЭО будет подготавливать проекты к финансированию с применением механизмов поддержки ППК. Всего планируется построить три объекта мощностью обработки 950 тысяч тонн, утилизации — 570 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается в 9 млрд рублей без учета НДС. На встрече с главой Республики мы также обсудили сроки по концессиям и прохождению экспертиз, а также возможность получения до 50% от общего объема капитального гранта на 2022–2024 годы», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

«Хочу поблагодарить Дениса Петровича и его команду за то, что нам оказывают такую действенную и необходимую для нас помощь. Мы всегда обращаемся в РЭО за методической помощью, и нам помогают в сопровождении всех мероприятий, которые мы проводим в соответствии с дорожной картой», — сказал Сергей Меликов.

На встрече была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации по объектам обращения с ТКО в регионе до 1 ноября 2022 года. Подписание концессионных соглашений намечено на август текущего года.