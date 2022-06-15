Три объекта обработки отходов мощностью 90 тысяч тонн в год могут появиться в Чувашии

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Чувашия Олег Николаев обсудили достижение целей национального проекта в регионе.

«Обсудили с Олегом Алексеевичем создание перспективных объектов по обращению с ТКО на территории Чувашской Республики. Считаем целесообразным создание таких объектов осуществлять на основе концессионного соглашения. ППК РЭО сможет предоставить финансовую поддержку для создания этих объектов путем предоставления долгосрочного льготного займа концессионеру после завершения проектирования объектов и прохождения государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости строительства», — сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

«Сегодня обсудили с Денисом Петровичем направления реализации дорожной карты нашей работы по созданию инфраструктуры обращения ТКО в Чувашской республике. Это, прежде всего, строительство трёх мусоросортировочных комплексов, которые обеспечат достижение целевых показателей Федерального проекта по сортировке твёрдых коммунальных отходов. Самое главное — сделать это экологично, обеспечить замкнутый цикл движения ТКО и достичь к 2030 году показателей, о которых говорил президент: на 50% снизить долю захоронения и обеспечить 100%-ую сортировку ТКО», — сказал глава Республики Чувашия Олег Николаев.

В ходе обсуждения было принято решение о строительстве объектов обработки ТКО в районе города Канаш, сел Моргауши и Батырево.

«Для строительства трёх объектов обращения с ТКО совокупной мощностью около 90 тысяч тонн в год ППК РЭО может обеспечить финансирование до 95% от необходимого объёма инвестиций путём предоставления льготного долгосрочного займа концессионеру за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Стоимость данных объектов превышает 500 млн рублей и может быть точно определена после завершения проектирования», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королёв.