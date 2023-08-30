Экология 30 августа 2023, 23:09 Три новые станции мониторинга атмосферного воздуха начали работать в Петербурге

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Три новые системы мониторинга атмосферного воздуха начали работать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Станции получили расширенные возможности. Они могут считывать больше показателей, чем прошлые модели. Газоанализаторы способны улавливать формальдегид, фенол, аммиак и несколько десятков других веществ. Полученные данные направляют в лаборатории экологического мониторинга.

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«Станция полностью автономная. Она может работать несколько недель, периодически необходимо обслуживание. Поменять фильтры, что ли еще сделать, но неделю-две она может работать», — рассказал начальник коммерческой службы компании-подрядчика Андрей Дупак.