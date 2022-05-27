Три мусоросортировочных комплекса за 4,2 млрд появится в Забайкалье до конца 2024

Три мусоросортировочных комплекса мощностью 175 тысяч тонн в год построят в Забайкальском крае до конца 2024 года. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам совещания с губернатором Александром Осиповым.

«Провели с Александром Михайловичем совещание по созданию перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Планируется строительство трех комплексов с сортировками мощностью 175 тысяч тонн в год, на двух из них расположатся объекты утилизации. Рассматривается возможность осуществить проекты на основе концессионных соглашений, возможные источники финансирования — капитальный грант в размере 20% и 80% на погашение тела кредита на стадии эксплуатации, это финансовая модель по Дальневосточной концессии, либо средства РЭО от продажи облигаций», — сказал гендиректор ППК РЭО.

На данный момент уже определены земельные участки. Есть потенциальный инвестор, который рассматривает подачу частной концессионной инициативы (ЧКИ) в ближайшие сроки.

Все объекты будут построены в Читинском районе, городах Петровск-Забайкальский и Чернышевск до конца 2024 года. Общая стоимость объектов оценивается в 4,2 миллиарда рублей.