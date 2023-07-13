Экология 13 июля 2023, 12:36 Три мусоросортировочных комплекса за 1,2 млрд рублей построят в Чувашии РЭО

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Три новых объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью 90 тысяч тонн построят в Чувашии. Российский экологический оператор готов профинансировать проекты, реализуемые на основе концессионных соглашений.

«На территории Чувашской Республики реализуются концессии, в рамках которых будут построены три мусоросортировочных комплекса, мощностью 30 тысяч тонн в год — каждый. Сумма капитальных затрат оценивается в 1,18 млрд рублей. РЭО готов оказать поддержку в размере до 95% от стоимости за счет средств, полученных от размещения облигаций», — отметил Денис Буцаев.

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Мусоросортировочные комплексы расположатся в Батыревском, Моргаушском, Канашском муниципальных округах. В Батыревском и Моргаушском районах договоры аренды земельного участка заключены в марте, в Канашском районе — в апреле 2023 года.

«Чувашская Республика одной из первых включилась в реформу ТКО. На сегодняшний день проведена действительно большая работа. И заключенные соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов — тому яркое подтверждение. Таким образом, ускоренное развитие инфраструктуры позволит нам намного раньше достичь показателей стопроцентной сортировки отходов — в 2026 году вместо 2030 года, обозначенного Президентом нашей страны в национальных целях. А за счет организации замкнутого цикла обращения с ТКО полученное вторсырье будет использовано для выпуска новой продукции, цена которой будет ниже, чем если бы ее изготовили из первичного сырья, но не будет уступать по качеству», — отметил глава Чувашии Олег Николаев.