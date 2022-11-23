Экология 23 ноября 2022, 16:17 Три мусоросортировочных комплекса появятся в Забайкалье: РЭО вложит в заводы 2,7 млрд рублей

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Мощность объектов 175 тысяч тонн.

Три концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 175 тысяч тонн в год подписали в Забайкальском крае. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Компания вложит в проект 2,7 млрд рублей.

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«Между Забайкальским краем и концессионером (дочернее предприятие регионального оператора) подписана концессия по созданию перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Планируется строительство трех комплексов с сортировками мощностью 175 тысяч тонн в год, на двух из них расположатся объекты утилизации. РЭО вложит в объект 2,7 млрд рублей за счет выкупа облигационного займа, остальную сумму планируется предоставить через капитальный грант за счет средств Дальневосточной концессии», — сказал гендиректор ППК РЭО.

На данный момент уже определены земельные участки для реализации проектов: объекты будут построены в Читинском районе, городах Петровск-Забайкальский и Чернышевск до конца 2024 года. Общая стоимость объектов оценивается в 4,2 млрд рублей.