Три мусоросортировочных комплекса появятся в Самарской области до конца 2024 года. Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Дмитрий Азаров обсудили инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в регионе на основе концессионных соглашений. РЭО готов предоставить финансирование в размере 2,6 миллиарда рублей.

«Обсудили с Дмитрием Игоревичем развитие инфраструктуры в регионе. Планируем реализовать проекты на основе концессионных соглашений, включающие в себя четыре объекта обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью 240 тысяч тонн. Для реализации этих проектов подпишем дорожную карту в ближайшее время. Ввод в эксплуатацию объектов планируется не позднее 2024 года. Таким образом к этому времени объекты уже будут соответствовать показателям нацпроекта „Экология“, требующих 100-процентной обработки ТКО», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Объекты обработки отходов появятся на территории трех районов, их мощность будет достигать 30, 35 и 110 тысяч тонн соответственно. Общая мощность объектов сортировки составит 175 тысяч тонн в год.

Кроме того, проект включает в себя реконструкцию многофункционального комплекса обращения с отходами на территории муниципального района Сергиевский. Мощность этого объекта — 70 тысяч тонн.

«Общий объем инвестиций в объекты в период действия концессионных соглашений составит 4,9 миллиарда рублей. ППК РЭО предоставит финансирование в виде льготного займа на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Финансирование будет обеспечиваться за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Концессионное соглашение планируется заключить до конца сентября 2022 года», — сказал заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.