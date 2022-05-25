Три мусоросортировки за 2,7 млрд рублей построят в Вологодской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаева и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали дорожную карту по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе общей стоимостью 2,7 млрд рублей, а также обсудили рекультивацию свалки на улице Мудрова в Вологде. Встреча состоялась во время рабочей поездки Буцаева в Вологодскую область.

«Подписали с Олегом Александровичем план основных мероприятий по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Вологодской области. Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессионного соглашения. До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн. На территории Великоустюгского района будет построен объект с мусоросортировочным комплексом,

площадкой компостирования мощностью 50 тысяч тонн в год и стоимостью 400 млн рублей. Для нужд Череповца построят такой же комплексный объект мощностью 150 тысяч тонн и стоимостью 2 млрд рублей. Также планируется мусоросортировочная станция в Сокольском районе за 300 млн рублей и мощностью 45 тысяч тонн. Общий объем инвестиций оценивается в 2,7 млрд рублей, из которых до 95% может быть профинансировано за счет размещения облигаций ППК РЭО. Мы также договорились, что РЭО займется разработкой проектной документации для рекультивации городской свалки на улице Мудрова в Вологде, подготовлена дорожная карта», — сообщил Денис Буцаев.

Крупный объект в Череповце будет включать в себя мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 100 000 тонн в год с площадкой накопления ТКО, участок компостирования органических отходов и отсева ТКО суммарной мощностью 30-50 тысяч тонн в год (мощность данного участка уточнят после анализа морфологического состава ТКО).

В состав объекта также будет входить полигон ТКО мощностью не менее 150 000 тонн в год и общей вместимостью не менее 3 000 000 тонн. В рамках концессионного соглашения начнется строительство первой очереди полигона ТКО мощностью 150 тысяч тонн в год и вместимостью 1 500 000 тонн.

Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Проект даст 130−160 рабочих мест. Подача частной концессионной инициативы запланирована на июнь 2022 года.

Проект рекультивации 24-метровой городской свалки в Вологде предусматривает планировку и формирование откосов; устройство системы сбора и очистки фильтрата, водоотведения и очистки поверхностного стока, сбора и утилизации биогаза (системы активной дегазации); устройство рекультивационного покрытия из геосинтетических материалов и суглинистых слоев грунта, препятствующего поступлению атмосферных осадков в тело свалки и выходу свалочного газа (биогаза) в атмосферный воздух, а также устройством поверх материалов перекрытия плодородного слоя почвы; выполнение биологического этапа рекультивации.

Планируется, что проектную документацию подготовит РЭО, ППК также проведет комплексные изыскания.