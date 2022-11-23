Экология 23 ноября 2022, 17:35 Три мусороперерабатывающих завода почти за 8 млрд рублей построят на Алтае

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Их мощность составит 450 тысяч тонн.

Три комплексных объекта обращения с твердыми коммунальными отходами общей входящей мощностью обработки 450 тысяч тонн в год собираются построить в Алтайском крае. Реализацию проектов обсудили в режиме ВКС гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Виктор Томенко. Со стороны РЭО рассматривается возможность финансирования проекта на основе концессии.

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«В Алтайском крае планируется строительство трех КПО совокупной мощностью обработки 450 тысяч тонн в год и утилизации — 138 тысяч тонн. Стоимость проектов оценивается в 7,935 млрд рублей. От этой суммы до 95%, или до 6,5 млрд рублей, может профинансировать РЭО за счет средств от размещения своих облигаций. Сейчас проекты на стадии обсуждения пунктов концессионных соглашений», — сообщил Денис Буцаев.

Также сейчас по объектам требуется определение земельных участков. Все три КПО «Павловский», «Алейский» и «Бийский» уже подали частные концессионные инициативы. Завершением согласования по ним планируется до апреля 2024 года.