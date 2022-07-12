Три мусорных завода за три млрд рублей появятся в Мордовии

Они будут обрабатывать 240 тысяч тонн отходов ежегодно

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Мордовия Артем Здунов провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие в регионе инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и перспективные объекты. Планируется строительство одного комплекса обработки отходов и двух мусоросортировочных станций.

«Обсудили проблемные вопросы, в числе которых подготовка документов по проектам. Речь идет о трех объектах общей мощностью 240 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат оценивается в 3 млрд рублей. Критично важно незамедлительно приступить к согласованию текста концессионного соглашения, подготовить документы для частной концессионной инициативы (ЧКИ). Рассчитываем, что ЧКИ на создание указанных объектов будет подана в июле, а в октябре будет подписано концессионное соглашение», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Объекты, которые планируется построить до конца 2024 года — мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн обработки и 103 тысячи тонн — утилизации, а также две мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах мощностью по 30 тысяч тонн.

Мордовия также подала заявку на предоставление субсидии в 2023 году на закупку 697 контейнеров для раздельного сбора отходов, общая сумма необходимых денежных средств на осуществление закупки — 12,86 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,6 млн рублей (98%).