Экология 09 декабря 2022, 10:10 Три мусорных завода за 8 млрд рублей построят в рамках концессии на Сахалине

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РЭО вложит в них 6,5 млрд рублей

Российский экологический оператор в партнерстве с Газпромбанком выступит одним из инвесторов проекта создания и эксплуатации в Сахалинской области трех объектов по обращению с ТКО. РЭО вложит в создание 3 предприятий более 6 млрд рублей. Концессионное соглашение подписано между концессионером и регионом 9 декабря.

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«Партнерство направлено на создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны на территории Сахалинской области. Три объекта общей мощностью обработки более 200 тысяч тонн в год будут строиться одновременно. Проекты реализуются на основе концессии, инвестиции в них оцениваются в 8 млрд рублей. РЭО готов вложить в проекты 6,5 млрд рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Соинвестором проекта выступит Газпромбанк, который так же является организатором финансирования. В качестве концессионера выступают компании, учрежденные АО «Диджиталтех» — ООО «Ситиматик Сахалин Север», ООО «Ситиматик Сахалин Центр» и ООО «Ситиматик Сахалин Юг». В рамках концессии предполагается создание инфраструктурных объектов на севере о. Сахалин мощностью 10 тыс. тонн в год, в центре острова — мощностью 44 тыс. тонн в год, а также на юге — мощностью 152 тыс. тонн в год. Планируется, что проекты будут реализовываться синхронно, и объекты будут введены в эксплуатацию уже в 2026 году. Срок концессии составит 25 лет с момента подписания концессионного соглашения.

«Мы поставили перед собой задачу сделать Сахалин и Курилы чистыми и комфортными островами. Большую роль в этом играет создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами. И для нас важно, что решать этот вопрос мы будем комплексно и на современном уровне в партнерстве с лидерами рынка. Хочу также отметить, что реализация проектов будет идти с привлечением средств инвестора. Это позволит сохранить бюджетные деньги и направить их на решение вопросов в социальной сфере, поддержку населения и бизнеса островного региона», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Сахалинская область является одной из приоритетных для Газпромбанка. Мы видим заинтересованность руководства региона в реализации проектов самых разных отраслей, направленных на улучшения качества жизни жителей, включая инфраструктуру для обращения с отходами. Уверены, что опыт в этой области АО „Ситиматик“, а также экспертиза и ресурсы реализующего стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанка, позволят успешно и своевременно создать необходимые мощности по обращению с ТКО для сохранения окружающей среды и комфортной жизни жителей динамично развивающего региона», — подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка — начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

«Это важный для АО „Ситиматик“ проект, реализация которого должна оказать существенное положительное влияние на качество жизни в регионе. Благодарны правительству Сахалинской области и нашим партнерам — ППК „РЭО“ и Газпромбанку — за доверие. Мы рассчитываем использовать весь накопленный нами опыт и знания для планомерного развития системы обращения с отходами Сахалинской области путем создания новых современных объектов, отвечающих лучшим мировым стандартам», — отметил председатель Совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко.

Ранее РЭО сообщал, что из всех мер поддержки приоритет будет отдавать концессиям и зеленым облигациям. Между властями региона и компанией-инвестором могут заключаться концессионные соглашения. В рамках таких соглашений РЭО готов предоставлять финансирование за счет привлечения средств на бирже через зеленые облигации. С помощью облигаций РЭО может быть профинансировано до 95% стоимости проекта.

До конца 2022 года планируется заключение концессионных соглашений на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе страны на общую сумму в 166 млрд рублей. В 2023 году будут подписаны соглашения на 49 объектов в 27 регионах страны на сумму в 145 млрд рублей и в 2024 году дополнительно стартуют 19 проектов в 10 регионах страны на сумму в 57 млрд рублей.