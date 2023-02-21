Экология 21 февраля 2023, 16:23 Три мусорных завода за 20 млрд рублей построят в Татарстане

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Мощность объектов составит 1,4 млн тонн отходов в год

Три комплексных объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью 1,4 млн тонн построят в Татарстане. Реализовать инициативу планируется на основе концессионных соглашений. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили создание перспективных объектов обращения с отходами на территории субъекта. В ходе встречи подписана дорожная карта проекта с первым заместителем премьер-министра Рустамом Нигматуллиным.

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«В январе РЭО направил в Правительство Республики дорожную карту по созданию основных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Татарстана мощностью 1 млн 400 тысяч тонн в год. Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии. Объем инвестиций оценивается в 20,4 млрд рублей, РЭО может оказать финансирование проекта на 19 млрд рублей через облигационный займ в рамках концессионного соглашения», — отметил Денис Буцаев.

При реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО сможет предоставить финансирование в размере до 95% от общего объема необходимых средств. Перед этим должна быть завершена разработка проектно-сметной документации.

Создание объектов позволит Республике достичь целевых показателей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на полигонах до 50% и сортировке 100% ТКО на территории региона.