Три мусорных завода и восемь станций могут появиться на Ямале

Еще три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и восемь мусороперегрузочных станций могут появиться в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам встречи с губернатором Дмитрием Артюховым.

«Сейчас власти ЯНАО рассматривают возможность заключения концессионных соглашений на строительство трех объектов обработки, утилизации и размещения. Кроме того, для удаленных территорий рассмотрят вопрос создания восьми мусороперегрузочных станций, на которых будут сортировать отходы, отбирать органику. Вместе с Дмитрием Андреевичем обсудили варианты поддержки проектов со стороны РЭО, рассчитываем на плодотворное сотрудничество», — сказал Буцаев.

По словам Артюхова, уже опубликована конкурсная документация, регион начал получать первые заявки. Он добавил, что со стороны бюджета софинансирование будет минимальным, а инвестор должен будет отказаться от части необходимой валовой выручки. Ее можно будет компенсировать за счет дохода от продажи ценных фракций. Благодаря проектам удастся снизить тариф для населения.

В ЯНАО, в котором проживает 547 тысяч человек, работают 16 объектов размещения на 170 тысяч тонн ТКО. Большая часть из этих полигонов построена в 1990-х годах и практически исчерпала свой лимит. До 2025 года все их закроют, сообщили в РЭО.

В регионе также действуют пять объектов обработки ТКО общей мощностью 165 тысяч тонн, четыре из них тоже прекратят свою работу. Вместо них будут построены три объекта в Салехарде, Новом Уренгое и городе Муравленко. Проекты включат в себя не только обработку, но и утилизацию.

Кроме того, для удаленных территорий с плохим транспортным сообщением планируется строительство восьми мусороперегрузочных станций, также возможна установка 27 площадок временного накопления.

Всего в список перспективных объектов вошло 11 комплексов по обработке, три — по утилизации и пять полигонов. Это следует из данных Федеральной схемы обращения с отходами.