Экология 06 февраля 2023, 14:15 Три КПО почти за 12 млрд рублей построят на Ямале

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Их мощность обработки 203 тысячи тонн ТКО в год.

РЭО готово обеспечить основную часть финансирования для создания трёх объектов обработки, утилизации и размещения отходов на Ямале за счет средств, полученных от выпуска облигаций компании. Три объекта общей мощностью 203 тысячи тонн в год появятся на Ямале. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и рассмотрели вопросы строительства перспективных объектов. Общая стоимость проектов составит 11,8 млрд рублей.

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«С Дмитрием Андреевичем обсудили перспективные объекты и варианты поддержки проектов со стороны РЭО. Будет построено три мусороперерабатывающих комплекса общей мощностью 203 тысячи тонн ТКО в год. Проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений. РЭО готово обеспечить льготное финансирование в целях создания перспективных объектов в размере до 11,3 млрд рублей, рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Создание данных объектов позволит Ямало-Ненецкому округу достичь показателей Национального проекта „Экология“ на 2030 год уже в 2025 году», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Поддержка РЭО может быть предоставлена после заключения концессионных соглашений.

«Вместе с „Российским экологическим оператором“ уже провели большой объем работы для создания кластеров переработки отходов. Год экологии на Ямале показал, что у населения есть запрос на переход к современной системе обращения с отходами, с раздельным сбором и сортировкой. Вместе со строительством комплексов в населенных пунктах региона появятся специальные контейнеры. Механизм концессии, который мы выбрали для строительства, уже отлично показал себя в нашем регионе на других важных проектах. Он позволит нам не только построить нужные объекты, но и сдержать тарифы для населения», — сказал Дмитрий Артюхов.

Перспективные объекты обработки, утилизации и размещения будут построены в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. На данный момент подобраны земельные участки, разработана проектно-сметная документация, в настоящее время проводится государственная экспертиза разработанной ПСД. Получение заключений государственных экспертиз ожидается в начале 2 квартала 2023 года.