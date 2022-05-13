Три КПО мощностью 800 тысяч тонн ТКО появятся в Омской области в 2024 году

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Омской области Александр Бурков обсудили развитие инфраструктуры в регионе. В 2024 году планируется построить три комплекса обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Договорились с руководством Омской области создать три объекта в регионе на основе концессионных соглашений. Частная концессионная инициатива будет подана в мае. Стоимость объектов оценивается в 8,6 миллиарда рублей. РЭО профинансирует до 95% стоимости объектов за счет выпуска облигаций ППК. Объекты смогут обрабатывать более 800 тысяч тонн ТКО и утилизировать половину из них. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году», — сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Первый мусоросортировочный комплекс будет построен на полигоне в Таврическом районе, мощность обработки ТКО составит 400 тысяч тонн в год, утилизации — 201 тысячу. Второй — это объект в Омском районе мощностью обработки 375 тысяч тонн и утилизации — 206 тысяч. Третий объект разместится в Тарском районе, его мощность составит 45 и 21 тысячу тонн соответственно.

Объекты соответствуют территориальной и федеральной схемам. Дорожная карта по проектам подписана, заключение концессионных соглашений планируется осенью 2022 года. Общая стоимость объектов оценивается примерно в 8 590 000 000 рублей.