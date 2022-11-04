Три комплексных объекта по обращению с ТКО за 9,9 млрд рублей построят в Башкирии до конца 2024 года | 360°

Экология 04 ноября 2022, 10:28 Три комплексных объекта по обращению с ТКО за 9,9 млрд рублей построят в Башкирии до конца 2024 года

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Три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью 700 тысяч тонн введут в Башкирии до конца 2024 года. Российский экологический оператор готов поддержать создание трех КПО на 9,4 млрд рублей, финансирование рассматривается за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров обсудили статус реализации проектов. Встреча прошла во время рабочей поездки гендиректора РЭО в регион.

«Обсудили на встрече создание новых перспективных объектов переработки отходов на территории Республики. Три инвестпроекта планируется реализовать на основе концессионных соглашений, мощность трех КПО составит 700 тысяч тонн в год по обработке ТКО и около 300 тысяч тонн в год — по утилизации. Это самые крупные перспективные объекты в Башкирии. Объем инвестиций — 9,9 млрд рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от объема инвестиций. По всем проектам уже подобраны земельные участки. Строительство объектов планируется на 2023−2024 годы», — сообщил Денис Буцаев.

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Мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах Республики Башкортостан. Реализация проектов планируется на основе концессий. Заключение концессионных соглашений запланировано на январь 2023 года. Все объекты при слаженной работе концессионера и органов власти Республики могут быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года. На объектах концессионных соглашений будет использовано самое современное российское оборудование по обработке и утилизации ТКО, которое позволит в полном объеме обеспечить установленные Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 показатели Национального проекта «Экология» по обработке 100% и снижению доли захоронения ТКО до 50%.

Кроме того, на встрече Дениса Буцаева и премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова было решено реализовать в регионе масштабный совместный проект по утилизации промышленных, сельскохозяйственных и строительных отходов.