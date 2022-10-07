Три мусорных завода за 7 млрд рублей появятся в Архангельской области | 360°

Экология 07 октября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Три мусорных завода за 7 млрд рублей появятся в Архангельской области Их совокупная мощность составит 400 тысяч тонн в год

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Три мусоросортировочных комплекса с объектами утилизации ТКО построят в Архангельской области до конца 2024 года. Строительство перспективных объектов и развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Александр Цыбульский.

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«Важно применять комплексный подход к созданию новой, современной и экологически безопасной системы обращения с ТКО в регионе. Обсудили с Александром Витальевичем реализацию планов по созданию опорных объектов по обращению с ТКО на территории Архангельской области.Проектная документация на объекты разработана, получено заключение государственной экспертизы на первый объект, который начнет строиться уже в этом году. Мы ожидаем, что к созданию двух оставшихся объектов концессионер приступит в 1 квартале следующего года. Создание трех объектов позволит в полном объеме выполнить показатели Федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ в Архангельской области задолго до 2030 года — уже в 2024 году 100% ТКО в регионе будут сортироваться и более 50% — перерабатываться», — сообщил глава РЭО. В июне 2022 года между РЭО и Архангельской областью подписано соглашение, направленное на формирование комплексной системы обращения с ТКО. В отношении всех объектов были заключены концессионные соглашения. Общая мощность объектов составит более 400 тысяч тонн. Инвестиции оцениваются в более чем 7 млрд рублей. Финансирование создания объектов обращения с ТКО в регионе будет обеспечено за счет средств Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Кроме того, на встрече Дениса Буцаева и Александра Цыбульского были обсуждены вопросы создания в регионе комплексной системы обращения со строительными отходами. ППК РЭО окажет Правительству Архангельской области методическую и организационную помощь в создании этой системы. В рамках визита Буцаев посетил полигон захоронения ТКО, который на 85% заполнен. Полигон будет рекультивирован не позднее 2024 года после создания комплексных объектов. РЭО готов оказать практическую помощь по проектированию и реализации проекта рекультивации.

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