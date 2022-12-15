Экология 15 декабря 2022, 17:29 Три комплекса переработки отходов за 3,7 млрд рублей появятся в Вологодской области

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Суммарная мощность обработки ТКО составит 215 тысяч тонн в год

Сегодня прошла рабочая встреча генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева и заместителя губернатора Вологодской области Антона Стрижова. На встрече обсуждалось развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.

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«В Вологодской области мы планируем строить три комплексных объекта по обращению с ТКО мощностью обработки 215 тысяч тонн в год. Ожидается, что в эксплуатацию мы их введём в 2025 году. Объекты планируется реализовывать на основе концессионных соглашений. Общий объём инвестиций составит порядка 3,7 млрд рублей. РЭО готов профинансировать до 95% от этой суммы», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Предполагается, что объекты обращения с отходами появятся на территории Великоустюгского и Сокольского муниципальных районов, а также в непосредственной близости от Череповца.

Ранее два вологодских экопроекта получили «Зелёную премию». Проект «Бумажная помощь» благотворительной организации «Зелёный полюс» занял 6-е место в номинации «Общественные проекты», а проект «Сокращай, делись, перерабатывай!» благотворительной организации «КругОвороТ» вошел в топ-20 номинации.