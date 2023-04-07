Экология 07 апреля 2023, 14:53 Третий полуфинал проекта «Экософия» стартовал в Тюмени при поддержке РЭО

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Мероприятие проходит при поддержке Российского экологического оператора.

Третий полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 7 апреля в Тюменской области в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Торжественное открытие прошло в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени.

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«Цель проекта „Экософия“ является поиск активных людей, увлеченных вопросами экологии, предлагающих нетривиальные творческие решения экологических задач. РЭО как соорганизатор проекта заинтересован в экологическом просвещении и поддерживает инициативы, направленные на выявление энтузиастов, стремящихся к развитию экологической культуры России. Кроме того, проект может стать настоящим трамплином для тех, кто хочется развиваться в сфере экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Набравшие на онлайн-испытаниях свыше 350 баллов и выполнившие все задания предварительного отбора примут участие в образовательных, командообразующих и оценочных мероприятиях, в рамках которых экоактивистам предстоит решить партнерские и региональные экокейсы.

Конкурсантов также ждет эколого-промышленная экспедиция по Императорскому маршруту в Тобольск. Там они посетят Кремль, ЗапСибНефтехим и проведут сессии по защите кейсов. Эксперты оценят умение участников презентовать себя и свои инициативы, работать в команде и решать задачи по развитию экологической культуры.

Гости и эксперты совместно с представителями профильных организаций Тюменской, Архангельской и Нижегородской областей примут участие в сессии «Разговор о будущем».

В музейном комплексе им. И. Я. Словцова пройдет три выставки финалистов «Экософии» Сергея Кожуховского и Ульяны Беловой, а также международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» — партнера проекта и наставника номинации «экоарт».

На очном полуфинале 9 апреля будет организован сбор вторсырья: макулатуры и пластика, а вырученные средства пойдут на организацию интерактивного.

У участников полуфинала появится шанс побороться за звание «эколидера» — лидера, который будут представлять Россию в экоповестке внутри страны и на международной арене. По итогам конкурса будет сформирована первая «Экосборная России».

Проект «Экософия» стартовал в июне 2022 года. К инициативе уже присоединились почти 50 тысяч экоактивистов. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал свыше 200 участников из разных регионов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 экоактивиста, представляющие 19 регионов России. Присоединиться к проекту, чтобы узнать много нового, приобрести друзей и поддержку своих экоинициатив или стать амбассадором ЭКОЖ страны можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия.рф.