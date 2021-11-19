Третий Экологический диктант стартовал в России

Экологический диктант, в котором приняли участие сенаторы, студенты, экологи и общественные деятели, стартовал на базе Аптекарского огорода ботанического сада МГУ. По словам сопредседателя федерального оргкомитета Экодиктанта Натальи Соколовой, вопросы по диктанту были переведены сразу на два иностранных языка. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Мы перевели портал „Экодиктант.рус“ и вопросы на два языка — испанский, английский. И также методические материалы можно будет посмотреть на двух языках, подготовиться. Поэтому Экодиктант расширяет границы», — отметила Соколова.

Его проводят в России уже два года подряд. В 2020 году в диктанте захотели поучаствовать более 2,8 миллиона человек со всего мира. Вопросы для участников предлагаются достаточно простые. Например, как много времени нужно для разложения пластиковой бутылки.

Принять участие в мероприятии можно будет до 21 ноября включительно на портале «Экодиктант.рус». В диктанте есть вопросы как для самых маленьких, так и для взрослых граждан.