Экология 16 марта 2023, 17:08 Треть утилизаторов отходов в России перешла на сделки онлайн

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Участниками Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) стали 36% компаний, предоставляющих услуги по обращению с отходами. Об этом заявили представители проекта ЭТП Российского экологического оператора на WASMA-2023.

«На ЭТП могут быть зарегистрированы только проверенные утилизаторы из реестра Российского экологического оператора. Более трети компаний, которые предоставляют услуги по обращению с отходами, в том числе для выполнения нормативов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), уже зарегистрировались на площадке», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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«К ЭТП присоединились свыше 650 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 674 миллионов рублей, с каждым месяцем количество участников увеличивается. На данный момент мы можем предварительно говорить, что на ЭТП зарегистрировалось 36% всех участников отрасли по обращению с отходами. Речь идет о тех, кто профессионально предоставляет свои услуги по обращению с отходами», — сообщил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.

Ранее стало известно, что на ЭТП заработают модули страхования и кредитования. Первым услугу по кредитованию начал предоставлять Абсолют Банк. В будущем пользователи ЭТП смогут сами выбирать, с каким банком сотрудничать, а также получат льготные ставки и другие более выгодные условия кредитования. В модуле страхования участники ЭТП смогут застраховать сделки по выполнению нормативов утилизации.