Треть регионов запросили поддержку у РЭО для строительства мусорных заводов

Заявки на получение мер поддержки на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) подали треть регионов, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. РЭО, который курирует мусорную реформу, получил 53 заявки по инвестиционным проектам.

«С начала 2021 РЭО оказывает три меры поддержки: поручительства

по кредитам и займам, приобретение облигаций, в том числе конвертируемых в доли

акций УК, участие в уставном капитале. И до конца года мы окажем их 11 субъектам, на сумму около 6,5 миллиарда рублей. К 2030 году наша цель — построить около 950 объектов мощностью 94 млн тонн ТКО. На это понадобится около 430 миллиардов рублей инвестиций», — заявил Буцаев во время выступления на Российском экологическом форуме.

По его словам, возникли трудности с документацией, которую предоставляют регионы в рамках заявок. Документы приходится дорабатывать различным ведомствам. При этом инвесторы приходят в отрасль неохотно, хотя конкуренции на этом рынке почти нет.

«И сейчас, к сожалению, собираем по крупицам инвестпроекты, проектов нет. И проблема заключается в качестве документов, которые мы получаем. Состояние предоставляемых нам документов я даже комментировать не буду, это конструктор, который приходится докручивать усилиями многих и многих ведомств. Мы можем проинвестировать больше, чем есть заявок. Мы получили заявки на 53 проекта от трети регионов.

Мы сами бегаем за инвесторами, это немного странно, на мой взгляд, для отрасли, которая ничего не сделала с точки зрения создания основных средств функционирования», — сообщил гендиректор РЭО.

Он добавил, что для ППК в этом году была возможность профинансировать отрасль кратно больше, на все проекты нашлись бы деньги, а в следующем году средств выделили бы еще больше.

«Знаете, сколько проектов на следующий год у нас есть, которые не прошли экспертизу и нет завершения проектной стадии? На четыре с половиной. Я больше, чем уверен, что треть из этих проектов, как и в текущем году, отпадёт по тем или иным основаниям», — обратил внимание Буцаев.

В этом году РЭО выделит 6,2 миллиарда рублей на 13 объектов в 11 регионах страны. Финансирование будет осуществляться в форме выкупа облигаций. Уже два проекта в Московской области «Алексинский карьер» и «КПО Нева» получили финансирование. В целом 80% проектов этого года, которые получат средства от РЭО, должны пройти экологическую, государственную, строительную экспертизы до конца 2021-го.