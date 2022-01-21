Треть регионов не заметила проблем с вывозом отходов в праздники

Из-за усиленной работы регоператоров в новогодние праздники в 31 регионе не было отмечено жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов, сообщил Российский экологический оператор. В 26 субъектах было по одной жалобе.

Как рассказали в РЭО, для бесперебойного оказания услуг по вывоз отходов, на дежурство вышли отвественные лицы, были увеличены графики вывоза, а также подготовлена резервная техника. В праздники продолжили работу центры управления регионом, система «Инцидент Менеджмент» и «горячая» линия.

«Благодаря качественной подготовке региональных операторов к работе в новогодние праздники, жалоб в текущем году было меньше. В 31 регионе их не было вообще, а в 26 субъектах — по одной жалобе. У отдельных региональных операторов мы отмечали массовые нарушения графиков вывоза ТКО, все жалобы прошли через систему „РЭО Радар“ и были взяты на контроль», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Новый год поступило 313 жалоб на 66 регоператоров за несвоевременный вывоз ТКО в 53 субъектах РФ. Среди регионов, где вообще не было жалоб, отметились Калининградская область, Камчатский край, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Удмуртская Республика.

«Наибольшее количество жалоб поступило по деятельности следующих региональных операторов: АО „Невский экологический оператор“ (г. Санкт-Петербург), ООО „Экотехноменеждмент“ (Костромская область), ГУП „Экотехпром“ (г. Москва), АО „УК по обращению с отходами в Ленинградской области“ (Ленинградская область) и АО „Мусороуборочная компания“ (Краснодарский край)», — сказал заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

РЭО организовал оперативный штаб, в который вошли регоператоры и органы исполнительной власти, в новогодние праздники. В компании добавили, что особенно эффективно отработала система «РЭО Радар», в которой можно отслеживать отработку жалоб.