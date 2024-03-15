Экология 15 марта 2024, 09:45 Отрасль обращения с ТКО заняла треть концессий в 2023 году РЭО

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Все больше проектов в сфере обращения с отходами заключаются на основе концессионных соглашений, они уже занимают треть от всех концессий в России, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, в прошлом году 21 концессия из 65 пришлась на сферу ТКО, объем инвестиций по ним составил 51,9 млрд рублей. «Это показывает, насколько популярной является отрасль обращения с отходами для государственно-частного партнерства (ГЧП)», — отметил Денис Буцаев.

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На 2024–2025 год у РЭО заключено 53 концессионных соглашения на 135 млрд рублей, 36 проектов прорабатываются.

Самые активные регионы — Омская. Нижегородская. Новосибирская, Челябинская, Иркутская, Рязанская, Курганская, Томская и Курская области, Башкортостан, Чукотка, Бурятия, Приморский край Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

В этом году в сфере ТКО уже заключено семь инвестпроектов на 150 млрд рублей.

По словам представителя Национального центра ГЧП, благодаря активной позиции регулятора рынка и льготному финансированию проектов, у инвесторов вырос интерес.

До 2023 года общая стоимость концессий в сфере ТКО составляла более 130 млрд рублей. Проектов дороже 100 млн рублей насчитывалось свыше 60, указала гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова.

«Мы рассматриваем механизм ГЧП как один из наиболее эффективных инструментов для реализации проектов по обращению с отходами, поскольку в его основе — взаимодействие заинтересованных и гарантирующих исполнение своих обязательств сторон», — отметил председатель совета директоров АО«Ситимэтик» Cepreù Котляренко.

Эта компания стала одной из первых, которая заключила концессионное соглашение для создания объекта ТКО.

Концессионные соглашения помогают объединить в работе государства и бизнеса по замене старых объектов обработки и размещения отходов на новые. Такого мнения придерживается премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В 2023 году региональное правительство подписало три концессии, в рамках которых в регионе будут построены объекты обработки отходов общей мощностью 600 тысяч тонн.

Спрос на концессии в сфере ТКО объясняется тем, что отрасль новая и не зарегулированная, считает владелец компании Zamarin Group, специализирующейся на развитии инфраструктуры в сфере обращения с ТКО Михаил Замарин.