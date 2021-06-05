Треть опрошенных россиян сообщила, что ходит в магазин со своим пакетом

Жители России осознают важность бережного отношения к окружающей среде и 63% опрошенных сообщили, что убирают за собой мусор после поездки на природу. Выбрасывают отходы в отведенных для этого местах 62% респондентов. Энергосберегающие лампочки использует 40% участников опроса. Ходят в магазин со своими пакетами 33% опрошенных.

Об этом сказано в исследовании платежной системы «Мир», проведенном ко Всемирному дню окружающей среды (5 июня). По данным РИА «Новости», в нем участвовали 1205 человек.

Руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Ирина Лобанова уточнила, что несмотря на понимание важности сохранения экологии, не очень много россиян предпринимают для этого реальные меры.

Раздельный сбор мусора практикуют или намерены в ближайшее время начать по 26% опрошенных. Наиболее экологически активными являются люди в возрасте 25-34 лет. Из них только 21% использует полиэтиленовые пакеты. На переработку сдают лампочки и батарейки 31% опрошенных этой возрастной категории. Люди в возрасте 60+ говорили, что отказались от пакетов на 14 п. п. реже.

Москвичи реже других россиян сообщали о том, что убирают за собой мусор после пикника (51%). Только 17% из опрошенных жителей столицы участвует в субботниках.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в стране могут запретить ватные палочки вместе с одноразовым и цветным пластиком.