Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 10 марта

Активный атмосферный фронт, который накроет Центральную Россию 10 марта, принесет в Москву дожди с общим количеством осадков около 10 мм. В столице будет прохладнее, но в «диапазоне аномального атлантического тепла».

Об этом РБК сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил что «полчища облаков» принесут дожди. Плотность осадков он сравнил с ведром воды на квадратный метр.

Тишковец сообщил, что ночью 10 марта ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +3 до +8 градусов. Максимум осадков придется на утро и околополуденные часы.

Ранее Тишковец спрогнозировал к концу текущей недели арктические ветра и холода. По его данным, похолодает до нуля градусов, порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Он сообщил, что 13 марта в Москве и Подмосковье ожидаются дожди с мокрым снегом и штормовые порывы ветра до 23 метров в секунду. В воскресенье можно ждать похолодания до -7 градусов. На дорогах может быть гололед.