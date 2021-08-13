Трехдневные дожди с грозами придут в Ленинградскую область

В пятницу, 13 августа, в Ленинградскую область придут ливни с грозами. По данным западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневная температура достигнет отметки не более +17...+22 градусов. Об этом рассказали «Невские новости».

Синоптики также предупредили, что на западе региона осадки будут кратковременными. А в восточной части, напротив, в первой половине дня ожидаются сильные ливни. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течении трех дней. В отдельных местах Ленинградской области воздух прогреется до +24 градусов.