Трехдневная метель придет в Челябинскую область

Синоптики спрогнозировали сильный снегопад с метелью с 2 по 4 февраля в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Начавшийся снегопад продолжится в регионе в четверг и пятницу. Причем, в пятницу он усилится. Снег будет мокрым и может налипать на провода.

Также ожидается ветер до 15 метров в секунду. Ночью ожидаются температуры до -15 градусов, днем будет разброс -9… -1 на разных территориях региона.