Трамп изменил свое мнение о глобальном потеплении

Президент США Дональд Трамп признал глобальное потепление реально существующей проблемой. Раньше американский лидер отзывался о нем как о «большом лохотроне» или «китайском обмане».

Свое мнение Трамп высказал на брифинге, который состоялся в Белом доме. Его процитировало издание The Daily Beast.

«В этом нет ничего обманчивого. Это очень серьезная тема. Я хочу чистый воздух, <…> чистую воду», — признался американский президент.

Трамп добавил, что окружающая среда «очень важна» для него. На следующую пресс-конференцию он обещал принести книгу «Эколог», которая произвела на лидера США сильное впечатление.

Накануне глава Белого дома заявил, что в закон о национальной экологической политике стоило бы внести изменения. Документ, обратила внимание газета The Wall Street Journal, не пересматривали уже порядка полувека. Экологи отзываются о нем крайне негативно.

По словам Трампа, в стране необходимо оптимизировать многие инфраструктурные проекты, в том числе автомобильные дороги и энергетические трубопроводы.

Последствия глобального изменения климата уже ощущает на себе население всего мира. С годами они станут только более очевидными. Планету ждут неустойчивая погода, наводнения и катаклизмы.