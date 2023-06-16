16 июня 2023, 16:17
Торнадо в Техасе унес жизни троих человек
Мощный торнадо обрушился на Перритон штата Техас (США). Такой информацией поделился начальник пожарной охраны города Пол Датчер. Об этом сообщило Runews со ссылкой на ABC News.
Из-за стихийного бедствия погибли три человека. Кроме того, по предварительным данным, травмы получили от 75 до 100 человек. Несколько очевидцев доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое.
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Торнадо повредил телекоммуникационные вышки и дома-трейлеры.
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