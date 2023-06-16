Экология 16 июня 2023, 16:17 Торнадо в Техасе унес жизни троих человек

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Мощный торнадо обрушился на Перритон штата Техас (США). Такой информацией поделился начальник пожарной охраны города Пол Датчер. Об этом сообщило Runews со ссылкой на ABC News.

Из-за стихийного бедствия погибли три человека. Кроме того, по предварительным данным, травмы получили от 75 до 100 человек. Несколько очевидцев доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое.

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Торнадо повредил телекоммуникационные вышки и дома-трейлеры.