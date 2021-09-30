Торнадо прошел на севере Германии

На причал немецкого города Киль обрушился мощный торнадо. В результате пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

Отдыхающих яхт-клуба, которые в момент происшествия находились на причале, унесло в воду мощным порывом ветра. Спасатели успели оказать им всю необходимую помощь. Три человека отделались легкими ранениями. Еще троим понадобилась госпитализация. Их состояние оценивают как критическое. Также ветер повредил крышу одного их жилых домов.