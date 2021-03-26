Торнадо начался в штате Алабама

Торнадо произошел в штате Алабама в Америке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

По данным НСН, метеорологи узнали об этом при помощи оборудования. Уточняется, что катаклизм начался неподалеку от Элисвилла. Информации о пострадавших пока нет. В сети появились видео с места происшествия.

Ранее на Гавайях прошли мощные дожди. Больше всего пострадали округа Мауи, Калавао, Кауаи, а также Гонолулу. В результате губернатор Дэвид Игэ ввел режим ЧС.