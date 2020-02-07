Торфяники в Центральной России могут загореться в марте. Все дело в бесснежной зиме

Бесснежная зима в Центральной России привела к тому, что пожароопасный сезон начнется в марте, а не в апреле как обычно. Особое беспокойство вызывают торфяники, которые оставались открытыми с прошлой осени. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Он пояснил, что в Центральной России не хватает снега. В этой связи, по прогнозам, природные пожары могут начаться уже в марте.

«Будем надеяться, что снег еще появится», — привел цитату Александра Чуприяна ТАСС.

Ранее на заседании комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций замглавы МЧС заявил, что повторения торфяных пожаров, как в 2010 году не будет.

10 лет назад в июле–августе на европейской части России установилась аномальная жара. Воздух прогревался до +40 градусов. Это привело к возникновению торфяных и лесных пожаров. Общая площадь распространения огня составила около двух миллионов гектаров. Огонь перекидывался на жилые дома.

Бушующее пламя полностью уничтожило деревню Верхняя Верея в Выксунском районе Нижегородской области и поселок Моховое в Луховицком районе Подмосковья. Дым и смог накрыли сразу 17 регионов страны. Жертвами пожаров и отравления дымом стали 60 человек.