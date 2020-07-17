Топливо начало часто разливаться по России. К чему это приведет?
В первую очередь подобные экологические катастрофы, по мнению эксперта, происходят из-за безнаказанности и разгильдяйства. Кроме того, свою роль играет и старение техники. Все, что было построено в годы Советского Союза, уже исчерпало себя или у них сейчас истекает срок эксплуатации.
«Дальше мы можем ожидать с таким капиталистическим подходом к хозяйству максимальное извлечение прибыли при не угрозе наказания за аварийные катастрофические разливы. Наверное, это будет происходить - существенное учащение таких событий», — пояснил Пешков.
Помимо этого, в последнее время сильно привлечено внимание к экологическим вопросам. Теперь все следят за событиями, на которые раньше не обращали должного внимания.
«Совокупность этих трех факторов — субъективных и объективных — дает реальную картину, которую вы сегодня наблюдаете», — добавил эколог.
Все происшествия с разливом топлива отразятся на природе.
Россия, как глобальный резервуар остатков живой природы, может такую роль свою утратить и стать помойкой. Не сосредоточием чистых природных экосистем, а средоточием зон катастрофических загрязненийАндрей Пешков,директор Всероссийского института природы.
В мире постоянно вводят экономические санкции, нужны еще и экологические. Они «гораздо более масштабны будут, чем экономические, и гораздо более болезненные».
Может пора уже задуматься и по-серьезному заняться этим. У нас при президенте по экологии нет совета. И советника по экологии тоже нетАндрей Пешков,директор Всероссийского института природы.