Экология 23 декабря 2022, 12:03 Бенгальские огни, петарды и хлопушки вошли в топ-5 самых неэкологичных новогодних игрушек

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Топ-5 неэкологичных новогодних игрушек назвал Российский экологический оператор.

Первое место заняли бенгальские огни, которые не подлежат утилизации из-за химического состава изделий. На местах со второго по пятое расположились петарды, хлопушки, декоративный снег и мишура с дождиком, соответственно. Чтобы встретить новый год экологично, лучше отказаться от этих изделий.

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«Наши специалисты проанализировали состав популярных новогодних товаров, представленных на маркетплейсах в канун праздников и пользующихся наибольшей популярностью. Это различные петарды и пиротехника, хлопушки, декоративный снег, мишура с дождиком. Данные товары не включены в перечень расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках которого должны быть утилизированы или по которым должен быть уплачен экологический сбор. Эти товары трудно переработать, и поэтому они отправятся на полигоны и будут разлагаться десятки лет, их невозможно отобрать на сортировочной ленте для дальнейшей утилизации. Например, декоративный снег. Производители гордо заявляют о своем товаре: „изготовлен исключительно из первичного полимерного сырья“. Такую фракцию невозможно собрать и отправить на переработку после праздника. Более того, микрочастицы пластика после попадания на свалку будут доставлять уже не радость, а вред — окружающей среде, воде, микроорганизмам. Но если в теории материалы в составе вышеперечисленных товаров можно переработать, то бенгальские огни утилизации не подлежат вообще. Проволока, которая остается после выгорания изделия, покрыта химическими веществами, которые необходимо удалять, так что в пунктах металлолома ее не примут. Поэтому можно считать этот новогодний аксессуар самым неэкологичным», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

После бенгальских огней наименее экологичными можно считать петарды и фейерверки. Использованные пиротехнические изделия нельзя компостировать или перерабатывать. Но пиротехника может быть правильно утилизирована. После разрыва всех зарядов необходимо осмотреть территорию и собрать пироэлементы: как неразорвавшиеся, так и разорвавшиеся. Если у пиротехнического изделия фитиль прогорел или погас, а снаряд остался целым, осмотреть изделие можно только через 10 минут, когда будет уверенность, что фитиль не тлеет, а значит, не взорвется. Если заряд не разорвался и загорелся, его нужно потушить согласно правилам пожарной безопасности. Если под рукой нет огнетушителя, залейте фейерверк водой или засыпьте песком. Затем все пиротехнические изделия необходимо собрать и замочить. Для этого поместите пироэлементы в ведро с холодной водой на один-два дня.

Затем их можно выбрасывать как смешанные отходы, либо связаться с местной пожарной частью и отдать туда.

Далее идут хлопушки, наполнитель в этих изделиях состоит из цветной бумаги, металлической фольги. Конечно, такие материалы можно переработать, но сделать это не получится из-за невозможности собрать достаточную партию таких мелких деталей.

То же касается и доекративного снега, который производится из поливинилхлорида (ПВХ). Это токсичный и горючий материал, поэтому к неэкологичности прибавляется пожароопасность. И завершают список из топ-5 худших новогодних игрушек и украшений мишура с дождиком. Эти товары могут быть сделаны из различных материалов, как из фольги, так и полимерных материалов, например, лавсана. Они также могут быть многокомпонентными, что также мешает правильной утилизации.

Как правило, новогодние игрушки не подлежат утилизации, ежегодно десятки тонн отходов отправляются после праздников на свалки. Поэтому РЭО в очередной раз призывает отдавать предпочтение качественным товарам, которые можно использовать многократно. А возможность утилизации определенных типов отходов уточнять у регионального оператора своего населенного пункта.