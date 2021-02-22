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    22 февраля 2021, 11:48

    Тонны мазута выбросило на побережье Израиля. Это крупнейшая экологическая катастрофа

    Александр Блинов

    На средиземноморское побережье Израиля выбросило десятки тонн мазута. Власти еврейского государства заявили о крупнейшей экологической катастрофе в истории, сообщила Русская служба «Би-би-си».

    Тонны мазута выбросило на побережье Израиля. Это крупнейшая экологическая катастрофа

    Сгустки мазута обнаружили на большей части береговой линии Израиля, которая простирается почти на 200 километров. Жителей попросили воздержаться от посещения средиземноморских пляжей. На пострадавших участках обнаружили мертвых рыб, черепах и птиц, окрашенных в черный цвет. Десятки солдат и волонтеров занялись очисткой побережья от мазута, нанесшего серьезный ущерб природе. По оценке местных властей, для полной очистки территории могут потребоваться месяцы или даже годы.

    Причиной произошедшего могла стать утечка топлива с судна. Один из кораблей, находясь на расстоянии около 50 километров от берега, мог сбросить мазут во время шторма, по версии властей. Специалисты занялись изучением спутниковых снимков, чтобы установить, с какого именно судна могла произойти утечка.

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил один из пострадавших пляжей и оценил нанесенный ущерб. Власти намерены установить виновных и взыскать с них миллионы долларов.