Тонны мазута выбросило на побережье Израиля. Это крупнейшая экологическая катастрофа

На средиземноморское побережье Израиля выбросило десятки тонн мазута. Власти еврейского государства заявили о крупнейшей экологической катастрофе в истории, сообщила Русская служба «Би-би-си».

Сгустки мазута обнаружили на большей части береговой линии Израиля, которая простирается почти на 200 километров. Жителей попросили воздержаться от посещения средиземноморских пляжей. На пострадавших участках обнаружили мертвых рыб, черепах и птиц, окрашенных в черный цвет. Десятки солдат и волонтеров занялись очисткой побережья от мазута, нанесшего серьезный ущерб природе. По оценке местных властей, для полной очистки территории могут потребоваться месяцы или даже годы.

Причиной произошедшего могла стать утечка топлива с судна. Один из кораблей, находясь на расстоянии около 50 километров от берега, мог сбросить мазут во время шторма, по версии властей. Специалисты занялись изучением спутниковых снимков, чтобы установить, с какого именно судна могла произойти утечка.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил один из пострадавших пляжей и оценил нанесенный ущерб. Власти намерены установить виновных и взыскать с них миллионы долларов.