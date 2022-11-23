Экология 23 ноября 2022, 09:18 Тонкие пластиковые пакеты предложили запретить во всех странах ЕАЭС

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Идею запрета поддержал Российский экологический оператор

Запрет на тонкие пластиковые пакеты, этикетки из ПВХ, упаковку из вспененного полистирола и «биоразлагаемых» материалов рассмотрят в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Коллеги из Белоруссии предложили запретить продажу пластиковых пакетов толщиной менее 20 микронов, упаковку из оксо-разлагаемого полимерного материала, упаковку из вспененного полистирола и этикетки из ПВХ. Мы как Российский экологический оператор полностью поддерживаем данное предложение белорусских коллег. Документ сейчас находится на рассмотрении в ЕАЭК (Евразийская экономическая комиссия), проводятся консультации сторон. И эти предложения, на самом деле, правильные. Например, пакеты толщиной менее 20 микрон в принципе не перерабатываются, потому что материал слишком тонкий, они никому не нужны. Если пакет из более толстого материала, то его могут взять и начать перерабатывать», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На базе ЕЭК проведут исследования о том, какое влияние подобный запрет окажет на евразийский рынок. Представитель ЕЭК Дмитрий Ярошенко сообщил, что президенты стран ЕАЭС приняли стратегию евразийской интеграции до 2025 года, где уже есть мероприятия по этому вопросу. Департамент промышленной политики ЕЭК исполняет научно-исследовательскую работа (НИР) по оценке целесообразности запрета одноразового пластика и его импорта. Исполнителем является Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ.

«24 ноября на площадке департамента мы будем принимать первый этап этой работы, который включает в себя анализ накопления отходов полимерных изделий в ЕАЭС, экономическую оценку мероприятий по обращению с отходами, мировые тенденции в этой области, возможности переработки в рамках циклической экономики. Второй этап будет посвящен прогнозированию последствий введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Я надеюсь, что мы примем эту работу в 2023 году и с ее результатами мы планируем выйти на Совет ЕЭК, это вице-премьеры государств-членов союза», — рассказал Ярошенко.

Что касается России, то пока консенсуса по поводу запрета определенных видов упаковки нет, отметил Забралов. Российский экологический оператор предлагает определиться, с какими видами упаковки нужно идти в сторону запрета, какие виды упаковки будут дополнительно облагать экосбором.

Замгендиректора РЭО Игорь Забралов на заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла «Неэкологичная упаковка: запретить нельзя переработать» подчеркнул, что РЭО выступает не за запрет всего пластика, а против многокомпонентных упаковок, которые появились из-за маркетинговых стратегий компаний.

«РЭО выступает против многокомпонентного маркетингового безумия, которое мы видим не первый год на рынке. В 2021-м мы подготовили и направили в Минпромторг перечень из 28 видов товаров и упаковки, которые следует запретить, но также мы предложили экологичные альтернативы им. Причем зачастую это другие виды пластика, которые можно отобрать и переработать. А предприятия, которые работают с этой пластиковой упаковкой, конечно, не надо закрывать, людей не нужно увольнять. Следует эти фабрики переориентировать и переоборудовать. В Минпромторге подсчитали, что для этого нужно около 7 млрд рублей. Но на рекультивацию полигонов, например, требуется больше. Еще раз хочу подчеркнуть, что запреты должны вводиться постепенно, чтобы бизнес успел перестроиться», — отметил Забралов.

Такого же мнения придерживается председатель Комитета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла, депутат Госдумы РФ Андрей Луговой.

«Речи о глобальном запрете не идет, это просто невозможно, потому что существует отрасль, рабочие места, инвестиции. Но необходимо разобраться, что из экологической упаковки не должно производиться, и для этого надо провести соответствующие исследования и должны быть общие методологические подходы со стороны ФОИВов, участвующих в этом процессе. При этом надо проводить работу с производителями товаров, чтобы они были ответственны за ту упаковку, которую выбирают. И в принципе должен быть такой экономический подход. Если упаковка входит в такой черный список, то ставка экосбора должна быть такой, что делать ее просто не выгодно, [надо] переходить на другую», — сказал Луговой.

В перечень, подготовленный РЭО, вошли 28 видов товаров и упаковки, 27 из них имеют нулевую отбираемость на сортировочных линиях. Среди них различные виды упаковки (дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс и т. д.), одноразовая посуда, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов, ложементы из пенопласта для транспортировки товаров и многое другое. Единственным типом упаковки из списка, который отбирали из общего объема отходов сортировочные предприятия, оказались непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки. Такую информацию РЭО предоставили сортировочные предприятия.