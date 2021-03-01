Толщина льда на реках Ямала приблизилась к рекордной отметке

Сильнейшие морозы на Ямале спровоцировали повышение толщины льда на реках. Вот уже два месяца этот показатель бьет рекорды нескольких десятилетий, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Охотник Геннадий Кельчин предположил, что из-за малоснежной зимы весна придет на Ямал не очень скоро.

«Снега мало. Весной где воде взяться? И я делаю предположение, что весна будет средняя», — заявил Кельчин.

Гидрологи предположили, что поздние заморозки, небольшое количество снега и высокий уровень воды значительно повлияли на толщину льда. На данный момент она приближается к рекордной отметке за последние 65 лет. Так, по словам начальника отдела гидрологии Ямало-Ненецкого гидрометцентра Михаила Кузнецова, толщина льда в районе Салехарда составляет 147 сантиметров. Средний показатель — всего 80 сантиметров.

Тем не менее, синоптики прогнозируют относительно теплую весну. Несмотря на тридцатиградусные морозы ночью, днем отметка градусника будет держаться на 12-18 градусах ниже нуля. Такой показатель на два-три градуса теплее нормы.