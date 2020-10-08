Губернатор Камчатки Владимир Солодов записал видеообращение с последними новостями по ситуации в море у берегов края. Он сообщил, что токсинов в воде не обнаружено, радиация — в норме.

«На сегодняшний день основной вывод, что до сих пор тех отравляющих веществ — токсинов, которые могли бы привести к такому массовому падению гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде — прим. ред.), — не выявлено», — отметил он.

Отрицательные пробы получены на гептил (компонент высококипящего ракетного топлива — прим. ред.), что сейчас очень много обсуждают в соцсетях, добавил губернатор.

«По нефтепродуктам и фенолам — есть отдельные превышения, но они не могут привести к такому падению гидробионтов и вреду здоровью жителей», — подвел итог Солодов.

Ранее стало известно, что специалисты Института токсикологии ФМБА вылетели на Камчатку для сбора проб морской воды, водорослей, погибших животных.