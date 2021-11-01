Тюменцев предупредили об изменениях погоды

Дождь и снег пройдет в Тюменской области с 5 по 10 ноября. Таким прогнозом поделилось URA.ru со ссылкой на официальный сайт Gismeteo и прогноз Росгидрометцентра.

«С 5 по 10 ноября на территории Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Средняя температура воздуха в дневное время составит +2...+3 градуса. Ночью — 0...-1», — сказано на сайте Gismeteo.

При этом в начале недели температура должна опуститься до -13 градусов.

По данным Росгидрометцентра, 6 и 7 ноября температура в Тюменской области будет держаться на отметке в 3-4 градуса. Ночью она может опускаться до -2 градусов. При этом стоит ожидать осадков в виде дождя и снега.