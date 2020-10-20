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    20 октября 2020, 02:11

    Тюленей и выдр подсчитают на побережье Камчатки

    Кирилл Фролов

    Гибель обитателей морского дна у побережья Камчатки может лишить кормовой базы местных каланов (морских выдр), тюленей и серых китов. Власти региона решили мониторить численность морских млекопитающих, сообщила пресс-служба краевого правительства.
    Тюленей и выдр подсчитают на побережье Камчатки

    По словам директора Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника Петра Шпиленка, полномасштабных исследований у берегов полуострова не проводилось уже около 30 лет.

    Экологи разрабатывают комплекс мер, призванный «снизить негативные последствия, повысить уровень исследований», заявил он на совещании с губернатором Владимиром Солодовым.

    К подсчету млекопитающих планируют привлечь общественные организации. Глава региона предложил «запустить широкое общественное движение по поддержке морских млекопитающих», чтобы какая-то из существующих организаций занялась в том числе и «сбором благотворительных средств».

    О массовой гибели придонных организмов вблизи Петропавловска-Камчатского первыми рассказали серферы. Сами они чувствовали резь в глазах и тошноту после нахождения в воде. Предположительно, отравление было вызвано цветением микроводорослей Gymnodinium.