Тюленей и выдр подсчитают на побережье Камчатки

По словам директора Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника Петра Шпиленка, полномасштабных исследований у берегов полуострова не проводилось уже около 30 лет.

Экологи разрабатывают комплекс мер, призванный «снизить негативные последствия, повысить уровень исследований», заявил он на совещании с губернатором Владимиром Солодовым.

К подсчету млекопитающих планируют привлечь общественные организации. Глава региона предложил «запустить широкое общественное движение по поддержке морских млекопитающих», чтобы какая-то из существующих организаций занялась в том числе и «сбором благотворительных средств».

О массовой гибели придонных организмов вблизи Петропавловска-Камчатского первыми рассказали серферы. Сами они чувствовали резь в глазах и тошноту после нахождения в воде. Предположительно, отравление было вызвано цветением микроводорослей Gymnodinium.