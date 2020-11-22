«Тяжелая» погода и гололедица ждут россиян на следующей неделе

Нестабильная и «тяжелая» погода установится в европейской части России на следующей неделе. Днем будет тепло, а по ночам — заморозки.

Уже в понедельник температура воздуха будет на три-четыре градуса выше, чем в выходные. Правда, ночью ударят заморозки, что приведет к образованию гололедицы.

«А вот по ночам будет подмораживать. В ночь на четверг в столичном регионе даже до −6 градусов», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В воскресенье, 22 ноября, днем начнется обильный снегопад, который продолжится и в понедельник. Несмотря на плюсовую температуру, на улице будет «серо и мрачно», добавила Паршина.

Снегопады продолжались в столичном регионе в пятницу и субботу. Социальные сети жителей столицы и области наполнились фотографиями и видео с зимними пейзажами. Кто-то сразу бросился лепить снеговиков, другие отправились в леса и парки наблюдать за побелевшей природой. На дорогах коммунальные службы оперативно убрали лишние осадки.