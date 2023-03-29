Экология 29 марта 2023, 17:16 Типовое решение терсхем от РЭО сэкономит региону до 10 млн рублей

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Российский экологический оператор разработали типовые решения для формирования электронных моделей территориального планирования. Это сэкономит региону до 10 млн рублей и сделает процесс извлечения данных более удобным.

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«РЭО разработано типовое решение, позволяющее эффективно создавать электронную модель территориальной схемы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Создание электронной модели территории для субъектов Российской Федерации на основе типового решения осуществляется бесплатно, что с учетом затрат на обновление электронных моделей экономит региону 5-10 млн рублей в год Стандартные решения, как правило, интегрируют электронные модели, что позволяет сделать систему удобной для извлечения из нее аналитических данных „.

Каждая регионально-территориальная схема подлежит обязательному согласованию и утверждается уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Схема отражает текущее состояние систем обращения с отходами и перспективы развития с альтернативными вариантами. Меры по реализации этих вариантов впоследствии были включены в региональные программы в области обращения с отходами.

«Новое решение обеспечит полноту и достоверность информации о процессах, связанных с обращением с отходами, повысит эффективность проверки и анализа данных, создаст возможности для более точной оценки тарифов местных операторов. Это было возможно», — сказал Алексей Булов.