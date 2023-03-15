15 марта 2023, 11:59
Типовое решение терсхем от РЭО позволит регионам сэкономить до 10 млн рублей
Процесс извлечения данных станет более удобным.
Российский экологический оператор разработал типовое решение для формирования электронных моделей территориальных схем. Это позволит регионам сэкономить до 10 млн рублей и сделает процесс извлечения данных более удобным.
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«РЭО разработал типовое решение, которое позволяет эффективно создавать электронные модели территориальных схем, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Создание электронных моделей территориальных для субъектов РФ на базе типового решения будет осуществляться на безвозмездной основе. Это позволит сэкономить регионам 5-10 млн рублей в год с учетом стоимости работ по актуализации электронных моделей. Типовое решение позволит унифицировать электронную модель, в целом сделать систему удобной для извлечения из нее аналитических данных», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Территориальные схемы каждого региона проходят обязательное согласование и утверждаются уполномоченными органами государственной власти субъекта РФ. Схема отражает существующее состояние системы обращения с отходами, а также перспективы ее развития с альтернативными вариантами. Мероприятия по реализации этих вариантов включаются впоследствии в региональную программу в области обращения с отходами.
«В новом решении, мы смогли обеспечить полноту и достоверность информации о процессах связанных с обращением отходов, повысить эффективность верификации и анализа данных, а также создали возможность для проведения более точной эксперты тарифов региональных операторов», — сообщил заместитель генерального директора ППК «РЭО» Алексей Буров.
«Анализ территориальных схемы регионов, в том числе корректировок, которые активно в последнее время практикуются регионами — важное направление нашей работы. Отдельное внимание уделяем электронным моделям и видим, что, к сожалению, отношение к ним во многом изначально было не как к инструменту, а как к вмененным обязательствам, красивым картинкам. Но как только реформа обращения с ТКО „прорастает“ в реальные объемы, потоки, контейнерные площадки, ответственные за нее ставят четкие задачи в регионе по прослеживаемости потоков, а не только наличии объектов в реестрах. Сразу же отношение к электронным моделям меняется, без них эффективная работа невозможна. При этом, мы понимаем, что создание уникальных электронных ресурсов, их актуализация, поддержка — это затратная тема. Поэтому разработка типовых решений — важный шаг, который сделает доступным более качественный продукт для большинства территорий», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.
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