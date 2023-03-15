Экология 15 марта 2023, 11:59 Типовое решение терсхем от РЭО позволит регионам сэкономить до 10 млн рублей

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Процесс извлечения данных станет более удобным.

Российский экологический оператор разработал типовое решение для формирования электронных моделей территориальных схем. Это позволит регионам сэкономить до 10 млн рублей и сделает процесс извлечения данных более удобным.

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«РЭО разработал типовое решение, которое позволяет эффективно создавать электронные модели территориальных схем, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Создание электронных моделей территориальных для субъектов РФ на базе типового решения будет осуществляться на безвозмездной основе. Это позволит сэкономить регионам 5-10 млн рублей в год с учетом стоимости работ по актуализации электронных моделей. Типовое решение позволит унифицировать электронную модель, в целом сделать систему удобной для извлечения из нее аналитических данных», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Территориальные схемы каждого региона проходят обязательное согласование и утверждаются уполномоченными органами государственной власти субъекта РФ. Схема отражает существующее состояние системы обращения с отходами, а также перспективы ее развития с альтернативными вариантами. Мероприятия по реализации этих вариантов включаются впоследствии в региональную программу в области обращения с отходами.

«В новом решении, мы смогли обеспечить полноту и достоверность информации о процессах связанных с обращением отходов, повысить эффективность верификации и анализа данных, а также создали возможность для проведения более точной эксперты тарифов региональных операторов», — сообщил заместитель генерального директора ППК «РЭО» Алексей Буров.

«Анализ территориальных схемы регионов, в том числе корректировок, которые активно в последнее время практикуются регионами — важное направление нашей работы. Отдельное внимание уделяем электронным моделям и видим, что, к сожалению, отношение к ним во многом изначально было не как к инструменту, а как к вмененным обязательствам, красивым картинкам. Но как только реформа обращения с ТКО „прорастает“ в реальные объемы, потоки, контейнерные площадки, ответственные за нее ставят четкие задачи в регионе по прослеживаемости потоков, а не только наличии объектов в реестрах. Сразу же отношение к электронным моделям меняется, без них эффективная работа невозможна. При этом, мы понимаем, что создание уникальных электронных ресурсов, их актуализация, поддержка — это затратная тема. Поэтому разработка типовых решений — важный шаг, который сделает доступным более качественный продукт для большинства территорий», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.