РЭО разработал проект рекультивации полигона в Геленджике | 360°

Экология 24 октября 2022, 13:25 РЭО разработал проект рекультивации полигона в Геленджике

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Российский экологический оператор завершил разработку проектной документации по рекультивации полигона в Краснодарском крае. Ликвидация объекта ведется в рамках поручения президента по рекультивации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Проектирование объектов рекультивации, объектов размещения стало новым направлением работы РЭО.

«Оперативно проработали поручение президента для обеспечения рекультивации полигона в Геленджике. Заказчик — администрация Геленджика. РЭО примерил оптимальные технологические решения при проектировании с экономической и экологической точки зрения», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Проектная документация получила положительное заключение. В ближайшее время РЭО реализует работы с подрядчиком. Для РЭО это будет первый опыт совместной работы с «Ростехом». По итогу выполненных проектно-изыскательских работ получены положительные заключения Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Документы прошли экологическую и строительную экспертизу.