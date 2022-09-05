Экология 05 сентября 2022, 13:53 (обновлено: 05 сентября 2022, 15:22) Поделиться Telegram

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Viber Минприроды заявило об увеличении популяции тигров в России Глава Минприроды Козлов: популяция тигра в России увеличилась РИА «Новости»

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Популяция тигра в России не только остается стабильной, но и возрастает. Такое заявление сделал глава Минприроды Александр Козлов на открытии II Международного форума по сохранению тигра.

«Популяция тигра на Дальнем Востоке не только сохранена, но она еще и прирастает благодаря упорной политике государства, общественных, научных организаций и небезразличных людей, которые необязательно живут на [Дальнем] Востоке. Это победа тигра и человека», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

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Однако усилия в этой области нужно и дальше продолжать.

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Ранее об увеличении числа этих хищников в мире заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, с 2010 года число тигров на планете выросло на 40%.

Также Путин отметил, что спустя 12 лет после первого «тигриного» саммита в Петербурге в ряде стран эти хищники все же исчезли, а еще в некоторых государствах их жизнь остается под угрозой.

Глава государства подчеркнул, что на момент проведения мероприятия в дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. По его словам, сейчас вместе с котятами их порядка 750.

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