Тигрица «с семью лапами» попала на фото в приморском заповеднике

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье опубликовал в своем Instagram фото странного тигра. Животное словно стоит на четырех больших и трех мелких лапах.

«На самом деле это мама и котенок — ему всего около двух месяцев. Детеныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами — из-за осторожности матерей», — уточнили в заповеднике.

Тигренок просто очень близко держался к своей маме. Впрочем, ряд пользователей успел заметить, что на самом деле перед ними результаты плохого экологического состояния.

В нацпарке «Земля леопарда» больше всего тигров в России — 41. Изучать поведение диких животных позволяют сотни фотоловушек.

Ранее выяснилось, что в крови кошек из разных регионов Соединенных штатов Америки были обнаружены антитела к возбудителю COVID-19. Примечательно, что все эти пробы брали еще до того момента, как в мире была объявлена пандемия коронавируса. Возможно, речь идет о некоем аналоге человеческого ковида, «живущего» параллельно людским страстям с пандемией.