Тигренка из Красной книги вызволили из капкана в Приморском крае

Специалисты Приморского края вызволили из капкана краснокнижного детеныша амурского тигра. Об этом написали на официальном сайте пресс-службы Центра «Амурский тигр».

Впервые детеныша обнаружил житель Дальнереченского района. Он позвонил специалистам, которые приехали, чтобы спасти тигренка. Они обездвижили хищника и достали его лапу из ловушки — тигр застрял в капкане когтем. Эксперты определили его возраст и пол: ему всего 3-4 месяца, самка, весом около 25 килограмм.

Животное получило небольшие травмы, когда пыталось освободиться. Их удалось обработать, после чего зверя отпустили и оставили в тайге. После действия наркоза он ушел обратно в лес.

«В месте, где был обнаружен тигренок, находится „барсучий городок“ (многоуровневая система барсучьих нор и тоннелей), и капкан, в который попал хищник, был установлен на барсуков. Это так называемый капкан № 3, использование которых запрещено Правилами охоты. Инспекторы осмотрели местность и капканами были перекрыты почти все норы — в общей сложности изъяты 11 аналогичных приспособлений», — пояснил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, который участвовал в спасении.

Также команда нашла вокруг места, где попался тигренок, следы хищника покрупнее. Скорее всего, это была тигрица, которая пыталась сама спасти своего детеныша и все время находилось рядом. Экспертам нужно было действовать очень осторожно, чтобы она не напала, но все обошлось.

Амурский тигр — самый крупный и самый редкий вид тигра на Земле, занесен в мировую Красную книгу. На 2015 год в России число его особей составляло примерно 540.