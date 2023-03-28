Экология 28 марта 2023, 16:39 Терсхема обращения с отходами позволила Мурманской области сэкономить миллионы

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Об этом сообщил Российский экологический оператор, разработчик типового решения.

Мурманская область стала первым регионом в Российской Федерации, который использовал Типовое решение для создания электронной модели своих территориальных схем, сэкономив до 10 миллионов рублей.

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«Российские природоохранные операторы разработали типовое информационное решение, или электронную модель, для ведения этих территориальных схем, что позволило региону сэкономить до 10 миллионов рублей. Нашей задачей было унифицировать электронную модель для всех регионов и сделать более удобным извлечение из системы аналитических данных. Мурманская область стала первым регионом, применившим эту технологию, а использование типового решения позволило субъектам Российской Федерации сэкономить бюджетные средства», — сказал Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

Российский экологический оператор бесплатно предоставляет муниципалитетам Российской Федерации типовое решение для создания электронных моделей регионального планирования.

Новое типовое решение обеспечивает полноту и достоверность информации об обращении с отходами, позволяет более точно рассматривать региональные схемы обращения с отходами, делает проверку и анализ данных более эффективными», — сказал Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО.

Мурманская область является лидером в сфере регулирования отрасли ТБО по многим критериям. Этот факт неоднократно отмечался федеральным правительством, и сегодня эффективность нашей работы отражается в денежном выражении. Наша система управления твердыми бытовыми отходами позволила нам выполнить план 2030 года по переработке отходов по состоянию на 2021 год. Мы также смогли увеличить долю ТБО, из которых отделяются полезные фракции, примерно в восемь раз. Кроме того, к концу 2022 года это позволит сократить расходы на утилизацию отходов на 10 миллионов.

Каждый регион готовит региональный план по обращению с отходами, который представляется на утверждение в компетентные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Эти планы отражают состояние системы обращения с отходами.